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Дефіцит суттєвий, найскладніша ситуація в Херсонській області, - "Укренерго"

Фото: дефіцит суттєвий, найскладніша ситуація в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В енергосистемі України й надалі зберігається суттєвий дефіцит. Найскладніша ситуація в Херсонській області внаслідок обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, а ще один було виведено в аварійний ремонт.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - пише "Укренерго".

Зазначається, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

До усіх обленерго були доведені ліміти споживання. У разі перевищення лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.

"За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", - додає пресслужба.

Також ремонтні бригади відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні країни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні протягом доби в Сумах та області не вимикатимуть електроенергію.

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