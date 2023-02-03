Дефицит существенный, самая сложная ситуация в Херсонской области, - "Укрэнерго"

Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а еще один был выведен в аварийный ремонт.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - пишет "Укрэнерго".

Отмечается, что в Одесской области сохраняются сетевые ограничения.

До всех облэнерго были доведены лимиты потребления. В случае превышения лимитов будут применяться аварийные отключения.

"За минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", - добавляет пресс-служба.

Также ремонтные бригады восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге страны.