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В Сумах та області завтра не вимикатимуть світло

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Сумська область , Четвер 02 лютого 2023 21:16
В Сумах та області завтра не вимикатимуть світло Фото: в Сумах та області завтра не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 3 лютого, протягом доби в Сумах та області не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

"3 лютого для стабілізації напруги у мережі, введення обмежень електроенергії по місту Суми та області не планується. Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Також раніше ми писали, що в "Укренерго" пояснили, як визначаються ліміти споживання електроенергії для кожної області.

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Сумська область відключеня світла Електроенергія
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