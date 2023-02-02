В Сумах та області завтра не вимикатимуть світло

У п'ятницю, 3 лютого, протягом доби в Сумах та області не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго" .

"3 лютого для стабілізації напруги у мережі, введення обмежень електроенергії по місту Суми та області не планується. Про будь-які зміни ситуації з електропостачанням ми будемо вас інформувати на наших інформаційних ресурсах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Також раніше ми писали, що в "Укренерго" пояснили, як визначаються ліміти споживання електроенергії для кожної області.

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