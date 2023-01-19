UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду, - "Укренерго"

Фото: дефіцит суттєвий, але споживання електроенергії менше через теплу погоду (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 січня, через теплу погоду українці можуть споживати менше електроенергії. При цьому дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. При цьому перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

Окрім того, вчора було завершено ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновлено вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України та забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Нагадаємо, сьогодні Київ та Одеса повернулися до відключень електроенергії за графіками. При цьому світло можуть вимикати у сірих зонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергіявідключеня світлаУкренерго