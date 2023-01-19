Дефицит существенный, но потребление электроэнергии меньше из-за теплой погоды, - "Укрэнерго"

Сегодня, 19 января, из-за теплой погоды украинцы могут потреблять меньше электроэнергии. При этом дефицит в энергосистеме остается существенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только ¾ потребления", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. При этом превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, вчера был завершен ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановлена поврежденная линия электропередачи, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины и обеспечивает ее питание, предотвращая аварии.