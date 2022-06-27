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Дефицит снарядов. В Раде объяснили, почему нужно переходить на "натовские" калибры

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 13:33
Дефицит снарядов. В Раде объяснили, почему нужно переходить на "натовские" калибры Фото: глава комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Украинская армия чувствует дефицит снарядов советского калибра, особенно 152-мм. Этот фактор может ускорить переход на "натовские" калибры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Он объяснил, что главным производителем боеприпасов старого образца является Россия. В Европе есть несколько предприятий, которые изготовляют подобные снаряды, однако они не могут закрыть потребности Украины. В связи с этим Вооруженные силы Украины должны перейти на боеприпасы, которые используют страны НАТО.

"Они за месяц производят такое количество, которого нам хватает на день. Как бы мы не хотели, как бы это не было разорвано во времени, мы должны переходить на новые калибры, потому что и производителей много, и запасы есть", - заявил Завитневич.

Напомним, Александр Завитневич также рассказал о поставках вооружения, он считает, что Украина сможет получить самолеты.

Также он уточнил, что в первые дни полномасштабной войны Украина не имела достаточного количества стратегических запасов.

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Война в Украине Вооруженные силы Украины Оружие в Украине Александр Завитневич
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