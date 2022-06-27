Дефіцит снарядів. У Раді пояснили, чому потрібно переходити на "натовські" калібри

Він пояснив, що головним виробником боєприпасів старого зразка є Росія. У Європі є кілька підприємств, які виготовляють подібні снаряди, однак вони не можуть закрити потреби України. У зв'язку з цим Збройні сили України повинні перейти на боєприпаси, які використовують країни НАТО.

"Вони за місяць виробляють таку кількість, якої нам вистачає на день. Як би ми не хотіли, як би це не було розірвано в часі, ми повинні переходити на нові калібри, тому що і виробників багато, і запаси є", - заявив Завітневич.