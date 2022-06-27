"Придет время и для самолетов". Завитневич о поставках вооружений от союзников

Каждая страна имеет свою специфику по принятию решений. Придет время и Украина вероятно получит также и самолеты для защиты своей территории.

По словам Завитневича, в первые недели после полномасштабного вторжения России, о предоставлении Украине тяжелого вооружения речь даже и не шла. После того как лидеры других стран собственными глазами увидели зверства, которые совершают оккупанты, мир понял, что речь идет о настоящей войне, а не о небольшом вооруженном конфликте. Позиция большинства стран изменилась.

"Нашим западным партнерам нужно было время на осознание того факта, что это война не только наша. Что мы являемся форпостом сейчас, и воюем не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. И тогда начали принимать решения, касающиеся вооружений. Я думаю, что и по самолетам придет время, поверьте",- отметил Завитневич.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что громкие заявления президента США Джо Байдена и премьера Британии Бориса Джонсона о том, что их страны предоставят Украине столько оружия, сколько будет необходимо, являются также важными. Большинство стратегических партнеров Украины ориентируются и на решения других стран.

"Они могут помогать не сильно это афишируя. На эти процессы нужно время, мне жаль, что из-за этого мы теряем людей и иногда территории. Но все равно, мне кажется, что понимание у всех уже есть, что эта война никого не обойдет",- добавил Завитневич.