Завитневич про обеспечение армии: у нас не было достаточно запасов для полноценной войны
В первые дни вторжения России украинская армия не имела достаточного количества стратегических запасов для полномасштабной войны.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.
"Все знают количество мобилизованных, резервистов и на сколько мы увеличили Вооруженные силы. Не могли мы иметь столько средств защиты, оружия и даже формы. У нас стратегические запасы были, но не в том количестве, которое нужно для полноценной полномасштабной войны", - заявил он.
При этом Завитневич отметил, что государтсво, хоть и не успевает, но продолжает заниматься вопросом закупок оборудования и оружия для украинской армии.
"Министерство обороны начало быстро наверстывать это, но давайте будем объективны, невозможно завезти оперативно 100-200 тысяч бронежилетов. У нас есть производители в Украине, но они в первые же дни оказались под обстрелами, а кто-то под оккупацией. Поэтому они не могли начать работать в 2-3 смены и покрывать этот дефицит", - сказал представитель ВР.
Завитневич также поблагодарил волонтеров, которые усердно помогают нашим военным.
"Мне кажется, волонтерство – это о нашем народе, об украинцах, когда страна в течение суток-двух сплачивается и помогают все, кто чем может", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупила у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Закупка была совершена за государственный средства.
Также Украина достигла определенных договоренностей с партнерами о поставках систем противоракетной обороны.
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