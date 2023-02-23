Дефіцит снарядів у Росії. Генштаб не виключає, що окупанти роблять ставку на інші країни

Він пояснив, що окупанти хочуть провести нову хвилю наступу, щоб зірвати підготовку Сил оборони України до своїх майбутніх дій, а також зупинити постачання зброї країнами-партнерами. Крім того, РФ прагне захистити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Водночас можливості окупаційних військ обмежені через дефіцит боєприпасів, у тому числі до артилерійських систем.

"Тому РФ продовжує шукати ресурси. Ставка робиться як на власний ВПК, який має певні обмеження, так і на деякі іноземні країни", - сказав Громов.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів, тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

Крім того, про дефіцит снарядів в РФ повідомляла також канадська розвідка, зазначаючи, що причинами цього також є погана логістика окупантів та точні удари ЗСУ.

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