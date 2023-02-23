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Дефицит снарядов в России. Генштаб не исключает, что оккупанты делают ставку на другие страны

Фото: Генштаб ВСУ подтвердил, что РФ испытывает дефицит боеприпасов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия хочет перейти в наступление, чтобы сорвать планы украинских войск, однако испытывает дефицит боеприпасов. Не исключается, что РФ в этом вопросе делает ставку на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он объяснил, что оккупанты хотят провести новую волну наступления, чтобы сорвать подготовку Сил обороны Украины к своим предстоящим действиям, а также остановить поставки оружия странами-партнерами. Кроме того, РФ стремится защитить сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму.

В то же время возможности оккупационных войск ограничены из-за дефицита боеприпасов, в том числе к артиллерийским системам.

"Поэтому РФ продолжает искать ресурсы. Ставка делается как на собственный ВПК, который имеет определенные ограничения, так и некоторые иностранные страны", - сказал Громов.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Россия испытывает дефицит боеприпасов, поэтому не сможет эффективно поддерживать наступательные операции в 2023 году.

Кроме того, о дефиците снарядов в РФ сообщала также канадская разведка, отмечая, что причинами этого также является плохая логистика оккупантов и точные удары ВСУ.

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