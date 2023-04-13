Дефіцит ракет в Росії ставить під загрозу її захист на кордоні з НАТО, - Громов

З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила більше половини запасу ракет дальнього радіуса дії. Дефіцит може поставити під загрозу здатність ворога захищати себе на кордоні з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"В той же час за наявною інформацією з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії, використавши щонайменше 8000 таких ракет головним чином класу земля-земля", - пояснив Громов. За словами заступника начальника Головного оперативного управляння Генштабу, сьогодні Росії не здатна відновити свій резерв в середньостроковій перспективі, що, зі свого боку, ставить під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО.