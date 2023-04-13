Дефіцит ракет в Росії ставить під загрозу її захист на кордоні з НАТО, - Громов
З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила більше половини запасу ракет дальнього радіуса дії. Дефіцит може поставити під загрозу здатність ворога захищати себе на кордоні з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"В той же час за наявною інформацією з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії, використавши щонайменше 8000 таких ракет головним чином класу земля-земля", - пояснив Громов.
За словами заступника начальника Головного оперативного управляння Генштабу, сьогодні Росії не здатна відновити свій резерв в середньостроковій перспективі, що, зі свого боку, ставить під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки ракет залишається в Росії та як ворогу вдається поповнювати "відстріляне".
За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окупанти поки що не відчувають "снарядного голоду", попри публічні заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів на фронті.
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