Дефицит ракет в России ставит под угрозу ее защиту на границе с НАТО, - Громов

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия лишилась более половины запаса ракет дальнего радиуса действия. Дефицит может поставить под угрозу способность врага защищать себя на границе с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"В то же время по имеющейся информации с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8000 таких ракет главным образом класса земля-земля", - пояснил Громов. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, сегодня России не способна восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе, что, в свою очередь, ставит под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.