Ворог має досить значні потужності. Череватий про "снарядний голод" росіян
Російські військові поки що не відчувають"снарядного голоду" на сході України, попри публічні заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
За його словами, у тих місцях, де росіяни зосередили найбільше своїх військових нестачі озброєння немає.
"Так, на жаль. Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, в нашому випадку це Бахмутський, Куп'янський та Лиманський напрямки. Ворога, на жаль, ще має досить значні потужності для того, щоб бити по наших позиціях", - сказав він.
Череватий зауважив, що наразі по ураженню артилерією РФ "лідирує" Лиманський напрямок.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія відчуває дефіцит боєприпасів та деякого озброєння. Через це Москва прагне підштовхнути Україну до переговорів.
Також за його словами, у Росії зменшуються запаси гіперзвукових ракет "Кинджал". Ймовірно, у Москви залишилося лише 49 таких ракет.
Також Наєв розповів, що ймовірними цілями окупантів під час масованих обстрілів можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, а військові цілі.
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