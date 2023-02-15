Дефіцит потужності відсутній, мережеві обмеження діють лише в Одесі, - "Укренерго"

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - пише пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що один з енергоблоків електростанції України було виведено в аварійний ремонт. Замість нього було включено в роботу інший. Також сьогодні інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Заміри фактичного споживання наразі проводяться у Сумській та Житомирській областях.

"Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів", - додає пресслужба.

В Одесі внаслідок пошкодженої інфраструктури все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень.