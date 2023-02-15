Дефицит мощности отсутствует, сетевые ограничения действуют только в Одессе, - "Укрэнерго"

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", - пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что один из энергоблоков электростанции Украины был выведен в аварийный ремонт. Вместо него был включен в работу другой. Также сегодня интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились. Замеры фактического потребления сейчас проводятся в Сумской и Житомирской областях.

"Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений", - добавляет пресс-служба.

В Одессе в результате поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений.