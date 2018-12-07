Дефицит ПФУ будет сохраняться еще семь лет, - Кабмин

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По словам Гройсмана, сейчас дефицит фонда уменьшается

Председатель Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины будет сохраняться еще семь лет. Об этом премьер-министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам Гройсмана, сейчас дефицит фонда уменьшается.

"Дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться еще семь лет по нашим расчетам...С этой маленькой пенсией надо бороться, ее надо увеличивать. Поэтому первый перерасчет первого января - для военнослужащих. Второй перерасчет масштабный - с первого марта 2019 года", - рассказал глава правительства.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что военное положение не влияет на работу Пенсионного фонда и задержек с выплатами не будет.

Как писало РБК-Украина, Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января и провести массовый автоматический перерасчет пенсий остальным категориям пенсионеров с 1 марта 2019 года.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что бюджет Пенсионного фонд заложен без учета доходов от закона о растаможке "евроблях".