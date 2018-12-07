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Дефіцит ПФУ буде зберігатися ще сім років, - Кабмін

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:22
Дефіцит ПФУ буде зберігатися ще сім років, - Кабмін
Ілюстративне фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

За словами Гройсмана, наразі дефіцит фонду зменшується

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, дефіцит Пенсійного фонду України буде зберігатися ще сім років. Про це прем'єр-міністр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, за словами Гройсмана, наразі дефіцит фонду зменшується.

"Дефіцит Пенсійного фонду буде зберігатися ще сім років по нашим розрахункам…З цією пенсією маленькою треба боротися, її треба збільшувати. Тому перший перерахунок першого січня - для військовослужбовців. Другий перерахунок масштабний - з першого березня 2019 року", - розповів очільник уряду.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що воєнний стан не впливає на роботу Пенсійного фонду і затримок із виплатами не буде.

Як писало РБК-Україна, Гройсман доручив новому керівнику Пенсійного фонду Євгену Капінусу забезпечити підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня та провести масовий автоматичний перерахунок пенсій іншим категоріям пенсіонерів з 1 березня 2019 року. 

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що бюджет Пенсійного фонд закладено без врахування доходів від закону про розмитнення "євроблях"

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