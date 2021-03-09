Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-февраль 2021 года составили 76,5 млрд гривен, расходы - 81 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 4,5 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 28,1 млрд гривен. Собственные средства составили 48,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 4,6 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.
Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.
Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.