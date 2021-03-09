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Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 4,5 млрд гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 16:14
Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 4,5 млрд гривень Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-лютий 2021 року склали 76,5 млрд гривень, витрати - 81 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 4,5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 28,1 млрд гривень. Власні кошти склали 48,4 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 4,6 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 4,5 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.

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