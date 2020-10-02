Дефицит Пенсионного фонда Украины вырос до 17 млрд гривен

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Значительную часть средств ПФУ получает из госбюджета, но этих денег не хватает

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 338,2 млрд гривен, расходы - 355,4 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 17,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходов ПФУ средства государственного бюджета составили 136,9 млрд гривен. Собственные средства составили 201,3 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 15,9 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.