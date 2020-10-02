Дефіцит Пенсійного фонду України зріс до 17 млрд гривень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Значну частину коштів ПФУ отримує з держбюджету, але цих грошей не вистачає

Доходи Пенсійного фонду України за січень-вересень 2020 року склали 338,2 млрд гривень, витрати - 355,4 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 17,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходів ПФУ кошти державного бюджету склали 136,9 млрд гривень. Власні кошти склали 201,3 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.