Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 270,4 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 23,1 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 146,1 млрд гривень.