Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ
Доходи Пенсійного фонду України за січень-жовтень 2021 року склали 431,2 млрд гривень, витрати - 416,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 14,7 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 270,4 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 23,1 млрд гривень.
Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 146,1 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.
Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.