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Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 15:03
Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ Фото: дефицит в бюджете ПФУ достиг 12,9 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2021 года составили 330,0 млрд гривен, расходы - 342,9 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 12,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 213,8 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 18,7 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 116,2 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда Украины растет: сколько не хватает денег в бюджете ПФУ

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

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