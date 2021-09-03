Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 213,8 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 18,7 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 116,2 млрд гривень.