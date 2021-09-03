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Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 15:03
Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ Фото: дефіцит у бюджеті ПФУ досяг 12,9 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2021 року склали 330,0 млрд гривень, витрати - 342,9 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 12,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 213,8 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 18,7 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 116,2 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

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