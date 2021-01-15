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Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 15:51
Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Скорочення надходжень від ЄСВ призвело до дефіциту бюджету Пенсійного фонду

Доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 184,5 млрд гривень. Власні кошти склали 281,6 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 21,5 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень

При цьому план надходжень від частини Єдиного соціального внеску (ЄСВ) на 2020 рік становив 274,2 млрд гривень, а по факту було отримано 254,5 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 13 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.

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