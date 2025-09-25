Дефіцит пального в Росії: у ВМСУ пояснили, до чого тут Кримській міст

Росіяни почали використовувати Кримський міст для перекидання пального до тимчасово окупованого Криму, де спостерігається критичний дефіцит ресурсів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничні маршрути, які стали непридатними після кількох інцидентів", - розповів Плетенчук
Він уточнив, що проблема з дефіцитом пального наразі торкається цивільного населення, а з часом може вплинути і на бойові підрозділи окупантів, які виконують завдання в Криму.
Другою серйозною проблемою для ворога, за словами речника, є постачання води.
Плетенчук також повідомив, що російських кораблів у Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано, проте авіація ворога залишається активною.
"У середньому за добу вони піднімають кілька десятків літаків, гелікоптерів та розвідувальних дронів", - додав Плетенчук.
У Росії зростає дефіцит пального, спричинений ударами українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інфраструктурі. Це призводить до зупинки потужностей, обмежень на продаж палива в окремих регіонах та зростання цін.
Як нещодавно писав Reuters, дефіцит окремих марок пального поглиблюється на тлі ударів по НПЗ і високих кредитних ставок, що ускладнює закупівлі для незалежних автозаправних станцій.
Атаки знизили переробку нафти майже на п'яту частину у певні дні та скоротили експорт із ключових портів. Попри надлишок дизеля, виробництво бензину відповідає внутрішньому попиту, тому скорочення переробки загрожує дефіцитом.
Україна відновила удари по російських НПЗ та нафтопроводах влітку 2025 року після того, як Росія порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об’єктах.
За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу об’єкти, на які припадало щонайменше 17% потужностей переробки нафти у РФ, або 1,1 млн барелів на добу.
До того ж Генштаб підтвердив, що в ніч на 24 вересня Сили оборони України завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ.