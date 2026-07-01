Дефіцит пального дістався до союзника РФ, країна терміново шукає постачальників

У Киргизстані зафіксували дефіцит високооктанового бензину, через що країна екстрено розпочала переговори про імпорт палива з шістьма іншими державами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональну редакцію "Азаттик Азія" ("Радіо Свобода").
За інформацією ЗМІ, наразі Міністерство енергетичного сектору Киргизстану веде офіційні переговори з профільними відомствами Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Туркменістану.
Головна мета - забезпечити стабільні поставки паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та уникнути збоїв на внутрішньому ринку.
Республіка перебуває у критичній залежності від зовнішнього ринку, оскільки імпортує близько 90-95% всього обсягу палива з Росії. Проте на місцевих АЗС уже зафіксували брак бензину марок АІ-95 та АІ-98.
Ситуація ускладнюється масштабними проблемами в самій РФ. Через регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) у багатьох регіонах Росії та на окупованих нею територіях України виник відчутний дефіцит бензину, що спровокував стрімке зростання цін.
В уряді Киргизстану підтвердили, що детально вивчають альтернативні маршрути постачання, щоб зменшити залежність від РФ.
Для стабілізації внутрішнього ринку Кабмін запровадив такі заходи:
Систематичне руйнування нафтопереробної інфраструктури Росії призвело до глибокої паливної кризи, через яку виробництво бензину в країні скоротилося на 25%.
За даними Служби зовнішньої розвідки України, обсяги нафтопереробки в РФ на першому тижні червня впали найнижче за останній 21 рік. Це спровокувало масові збої в роботі громадського транспорту та комунальних служб у багатьох російських регіонах.
Водночас на російських АЗС спалахнула паніка, а водії почали масово скуповувати пальне в каністри. Через це у країні-агресорці зафіксували рекордне за останні 20 років тижневе зростання цін на бензин. Збої з постачанням або жорсткі ліміти та нормування палива охопили вже 75% російських регіонів.
Через критичну ситуацію на внутрішньому ринку Кремль змушений іти на незвичні кроки для одного з найбільших експортерів палива у світі. Зокрема, Москва розпочала переговори з Казахстаном щодо імпорту пального сусідньої країни.