Дефицит горючего добрался до союзника РФ, страна срочно ищет поставщиков

Почему возник дефицит и с кем ведутся переговоры

По информации СМИ, Министерство энергетического сектора Кыргызстана ведет официальные переговоры с профильными ведомствами России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Главная цель - обеспечить стабильные поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) и избежать сбоев на внутреннем рынке.

Республика находится в критической зависимости от внешнего рынка , поскольку импортирует около 90-95% всего объема топлива из России. Однако на местных АЗС уже зафиксирована нехватка бензина марок АИ-95 и АИ-98.

Ситуация усугубляется масштабными проблемами в самой РФ. Из-за регулярных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во многих регионах России и на оккупированных ею территориях Украины возник ощутимый дефицит бензина, спровоцировавший стремительный рост цен.

Как правительство пытается спасти ситуацию

В правительстве Кыргызстана подтвердили, что детально изучают альтернативные маршруты поставки, чтобы снизить зависимость от РФ.

Для стабилизации внутреннего рынка Кабмин ввел следующие меры: