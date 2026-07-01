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Дефицит горючего добрался до союзника РФ, страна срочно ищет поставщиков

16:35 01.07.2026 Ср
2 мин
Россия больше не способна обеспечить даже ближайших партнеров
aimg Сергей Козачук
Фото: дефицит бензина в Кыргызстане (Getty Images)

В Кыргызстане зафиксировали дефицит высокооктанового бензина, из-за чего страна экстренно начала переговоры по импорту топлива с шестью другими государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональную редакцию "Азаттик Азия" ("Радио Свобода").

Почему возник дефицит и с кем ведутся переговоры

По информации СМИ, Министерство энергетического сектора Кыргызстана ведет официальные переговоры с профильными ведомствами России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Главная цель - обеспечить стабильные поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) и избежать сбоев на внутреннем рынке.

Республика находится в критической зависимости от внешнего рынка , поскольку импортирует около 90-95% всего объема топлива из России. Однако на местных АЗС уже зафиксирована нехватка бензина марок АИ-95 и АИ-98.

Ситуация усугубляется масштабными проблемами в самой РФ. Из-за регулярных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во многих регионах России и на оккупированных ею территориях Украины возник ощутимый дефицит бензина, спровоцировавший стремительный рост цен.

Как правительство пытается спасти ситуацию

В правительстве Кыргызстана подтвердили, что детально изучают альтернативные маршруты поставки, чтобы снизить зависимость от РФ.

Для стабилизации внутреннего рынка Кабмин ввел следующие меры:

  • С 25 мая по 30 сентября компаниям, которые транспортируют и продают топливо, выделяют государственные субсидии.
  • Нефтеперерабатывающему заводу "Джунда" поручили ежемесячно выпускать 24 тысяч тонн бензина с последующим увеличением объемов до 50 тысяч тонн до конца года.

Топливный кризис в России

Систематическое разрушение нефтеперерабатывающей инфраструктуры России привело к глубокому топливному кризису, из-за которого производство бензина в стране сократилось на 25%.

По данным Службы внешней разведки Украины, объемы нефтепереработки в РФ на первой неделе июня упали ниже всего за последний 21 год. Это спровоцировало массовые сбои в работе общественного и коммунальных служб во многих российских регионах.

В то же время, на российских АЗС вспыхнула паника, а водители начали массово скупать горючее в канистры. Поэтому в стране-агрессоре зафиксировали рекордный за последние 20 лет недельный рост цен на бензин. Сбои со снабжением или жесткие лимиты и нормирование топлива охватили уже 75% российских регионов.

Из-за критической ситуации на внутреннем рынке Кремль вынужден идти на необычные шаги для одного из крупнейших экспортеров топлива в мире. В частности, Москва начала переговоры с Казахстаном по импорту горючего соседней страны.

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