Дефіцит може початися одразу: в Україні стартували передзамовлення iPhone Duo

В Україні офіційно розпочався прийом передзамовлень на iPhone Duo - перший складаний смартфон від Apple. Магазини вже відкрили можливість оформити заявку на новинку, а офіційні продажі гаджета стартують 30 жовтня.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на українських ритейлерів.
Покупцям в Україні пропонують обрати пристрій у двох кольорах: білому Star White та темно-синьому Night Sky. Смартфон доступний у чотирьох модифікаціях вбудованого сховища.
Ціни на новинку розподілилися так:
Оформити заявку на купівлю можна без внесення передплати.
Ритейлери зазначають: попереднє замовлення гарантує покупцям пріоритет під час видачі пристроїв після їхнього надходження на склади.
Водночас точні терміни вручення смартфонів залежатимуть від графіків постачання.
Перший складаний смартфон Apple зіткнувся з аномально високим попитом одразу після анонсу. Через це терміни відвантаження окремих конфігурацій для покупців у багатьох країнах уже змістилися на січень 2027 року.
З огляду на глобальний дефіцит, перша офіційна партія iPhone Duo для українського ринку може виявитися дуже обмеженою.
Читайте більше: Секретні тести: Apple готує iPhone Duo 2 із підекранним Face ID
Новий гаджет має гнучку конструкцію та оснащений двома OLED-дисплеями Super Retina XDR.
Внутрішній екран у розкладеному стані має діагональ 7,6 дюйма з роздільною здатністю 2670 × 1878 пікселів, покриттям Ceramic Shield 2, нанотекстурою та адаптивною частотою оновлення ProMotion до 120 Гц.
Зовнішній дисплей має розмір 5,4 дюйма з роздільною здатністю 2034 × 1398 пікселів.
Апаратна та функціональна база пристрою:
Процесор: 6-ядерний чипсет Apple A20 Pro із 7-ядерним графічним прискорювачем.
Пам'ять: 12 ГБ оперативної пам'яті.
Камери: подвійний основний блок із двох модулів по 48 Мп (основний Fusion та надширококутний), а також фронтальна камера на 12 Мп (Center Stage та підекранна FaceTime);
Корпус виконаний із титанового сплаву Grade 5 та загартованого скла Ceramic Shield 2, товщина складає 5,2 мм у розкладеному стані (11,3 мм у складеному), а вага - 254 г.
Захист та безпека: корпус захищений за стандартом IP68 (витримує занурення у воду до 6 метрів на 30 хвилин), сканер відбитків Touch ID вбудований у бічну кнопку (система Face ID відсутня).
Аксесуари: внутрішній великий екран підтримує роботу зі стилусом Apple Pencil через USB-C.
Автономність: двосегментний акумулятор сумарною ємністю 4883 мА·год забезпечує до 31 години відтворення відео на внутрішньому екрані та до 44 годин на зовнішньому, а швидке заряджання дозволяє відновити 50 відсотків заряду приблизно за 20 хвилин.
Інтерфейси: роз'єм USB-C (USB 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с та DisplayPort), підтримка бездротових стандартів Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, а також робота з фізичною nano-SIM та e-SIM.
Операційна система: спеціально адаптована версія iOS 27 із глибокою інтеграцією штучного інтелекту Apple Intelligence.