Дефіцит може початися одразу: в Україні стартували передзамовлення iPhone Duo

В Україні офіційно розпочався прийом передзамовлень на iPhone Duo - перший складаний смартфон від Apple. Магазини вже відкрили можливість оформити заявку на новинку, а офіційні продажі гаджета стартують 30 жовтня.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на українських ритейлерів .

Вартість та доступні конфігурації

Покупцям в Україні пропонують обрати пристрій у двох кольорах: білому Star White та темно-синьому Night Sky. Смартфон доступний у чотирьох модифікаціях вбудованого сховища.

Ціни на новинку розподілилися так:

варіант на 256 ГБ оцінили у 133 999 грн;

оцінили у 133 999 грн; версія на 512 ГБ коштує 146 999 грн;

коштує 146 999 грн; конфігурація з 1 ТБ пам'яті обійдеться у 173 999 грн;

пам'яті обійдеться у 173 999 грн; топова модифікація на 2 ТБ коштує 213 999 грн.

Оформити заявку на купівлю можна без внесення передплати.

Ритейлери зазначають: попереднє замовлення гарантує покупцям пріоритет під час видачі пристроїв після їхнього надходження на склади.

Водночас точні терміни вручення смартфонів залежатимуть від графіків постачання.

Ризик дефіциту та світовий ажіотаж

Перший складаний смартфон Apple зіткнувся з аномально високим попитом одразу після анонсу. Через це терміни відвантаження окремих конфігурацій для покупців у багатьох країнах уже змістилися на січень 2027 року.

З огляду на глобальний дефіцит, перша офіційна партія iPhone Duo для українського ринку може виявитися дуже обмеженою.

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Технічні характеристики iPhone Duo

Новий гаджет має гнучку конструкцію та оснащений двома OLED-дисплеями Super Retina XDR.

Внутрішній екран у розкладеному стані має діагональ 7,6 дюйма з роздільною здатністю 2670 × 1878 пікселів, покриттям Ceramic Shield 2, нанотекстурою та адаптивною частотою оновлення ProMotion до 120 Гц.

Зовнішній дисплей має розмір 5,4 дюйма з роздільною здатністю 2034 × 1398 пікселів.

Апаратна та функціональна база пристрою:

Процесор: 6-ядерний чипсет Apple A20 Pro із 7-ядерним графічним прискорювачем.

Пам'ять: 12 ГБ оперативної пам'яті.

Камери: подвійний основний блок із двох модулів по 48 Мп (основний Fusion та надширококутний), а також фронтальна камера на 12 Мп (Center Stage та підекранна FaceTime);

Корпус виконаний із титанового сплаву Grade 5 та загартованого скла Ceramic Shield 2, товщина складає 5,2 мм у розкладеному стані (11,3 мм у складеному), а вага - 254 г.

Захист та безпека: корпус захищений за стандартом IP68 (витримує занурення у воду до 6 метрів на 30 хвилин), сканер відбитків Touch ID вбудований у бічну кнопку (система Face ID відсутня).

Аксесуари: внутрішній великий екран підтримує роботу зі стилусом Apple Pencil через USB-C.

Автономність: двосегментний акумулятор сумарною ємністю 4883 мА·год забезпечує до 31 години відтворення відео на внутрішньому екрані та до 44 годин на зовнішньому, а швидке заряджання дозволяє відновити 50 відсотків заряду приблизно за 20 хвилин.

Інтерфейси: роз'єм USB-C (USB 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с та DisplayPort), підтримка бездротових стандартів Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, а також робота з фізичною nano-SIM та e-SIM.

Операційна система: спеціально адаптована версія iOS 27 із глибокою інтеграцією штучного інтелекту Apple Intelligence.