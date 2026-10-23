Дефицит может начаться сразу: в Украине стартовали предзаказы iPhone Duo

В Украине официально начался прием предзаказов на iPhone Duo - первый складной смартфон от Apple. Магазины уже открыли возможность оформить заявку на новинку, а официальные продажи гаджета стартуют 30 октября.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на украинских ритейлеров .

Стоимость и доступные конфигурации

Украинским покупателям предлагают выбрать устройство в двух цветах: белом Star White и темно синем Night Sky. Смартфон доступен в четырех модификациях встроенного хранилища.

Цены на новинку распределились следующим образом:

вариант на 256 ГБ оценили в 133999 грн;

оценили в 133999 грн; версия на 512 ГБ стоит 146999 грн;

стоит 146999 грн; конфигурация с 1 ТВ памяти обойдется в 173999 грн;

памяти обойдется в 173999 грн; топовая модификация на 2 ТВ стоит 213 999 грн.

Оформить заявку можно без внесения подписки.

Ритейлеры отмечают: предзаказ гарантирует покупателям приоритет при выдаче устройств после их поступления на склады.

В то же время, точные сроки вручения смартфонов будут зависеть от графиков поставки.

Риск дефицита и мировой ажиотаж

Первый складной смартфон Apple столкнулся с аномально высоким спросом сразу после анонса. Поэтому сроки отгрузки отдельных конфигураций для покупателей во многих странах уже сместились на январь 2027 года.

Учитывая глобальный дефицит, первая официальная партия iPhone Duo для украинского рынка может оказаться весьма ограниченной.

Читайте больше: Секретные тесты: Apple готовит iPhone Duo 2 с подэкранным Face ID

Технические характеристики iPhone

Новый гаджет имеет гибкую конструкцию и оснащен двумя OLED-дисплеями Super Retina XDR.

Внутренний экран в разложенном состоянии имеет диагональ 7,6 дюйма с разрешением 2670×1878 пикселей, покрытием Ceramic Shield 2, нанотекстурой и адаптивной частотой обновления ProMotion до 120 Гц.

Наружный дисплей имеет размер 5,4 дюйма с разрешением 2034×1398 пикселей.

Аппаратная и функциональная база устройства:

Процессор: 6-ядерный чипсет Apple A20 Pro с 7-ядерным графическим ускорителем.

Память: 12 ГБ оперативной памяти.

Камеры: двойной основной блок из двух модулей по 48 Мп (основной Fusion и сверхширокоугольный), а также передняя камера на 12 Мп (Center Stage и подэкранная FaceTime);

Корпус выполнен из титанового сплава Grade 5 и закаленного стекла Ceramic Shield 2, толщина составляет 5,2 мм в разложенном состоянии (11,3 мм в сложенном), а вес – 254 г.

Защита и безопасность: корпус защищен по стандарту IP68 (выдерживает погружение в воду до 6 м на 30 минут), сканер отпечатков Touch ID встроен в боковую кнопку (система Face ID отсутствует).

Аксессуары: большой внутренний экран поддерживает работу со стилусом Apple Pencil через USB-C.

Автономность: двухсегментный аккумулятор суммарной емкостью 4883 мАч обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем экране и до 44 часов на внешнем, а быстрая зарядка позволяет восстановить 50 процентов заряда примерно за 20 минут.

Интерфейсы: разъем USB-C (USB 3 со скоростью до 10 Гбит/с и DisplayPort), поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, а также работа с физической nano-SIM и e-SIM.

Операционная система: специально адаптированная версия iOS 27 с глубокой интеграцией искусственного интеллекта Apple Intelligence.