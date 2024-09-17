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Дефіцит кадрів. Як е-бронювання та "мапа попиту" зможуть вплинути на ситуацію

Вівторок 17 вересня 2024 18:27
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Дефіцит кадрів. Як е-бронювання та "мапа попиту" зможуть вплинути на ситуацію Фото: працевлаштування (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Брак робочих кадрів є проблемою, яка буде супроводжувати бізнес найближче десятиліття. Згідно із результатами дослідження Міжнародної організації праці, протягом наступних 10 років дефіцит може сягнути 8,6 мільйона осіб.

Про це заявив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Він зазначив, що над розв'язанням проблеми працюють і представники влади, і бізнесу.

За його словами, наразі в Україні існує проблема, коли внутрішньо переміщені особи не можуть знайти роботу за своєю спеціалізацією у новому місці. Однак у сусідніх областях є дефіцит кадрів.

"Створення "мапи попиту", яка покаже ринок праці в масштабах країни з урахуванням регіональних особливостей, може частково вирішити ситуацію", - розповів він.

Мовчан назвав ще одну проблему на ринку праці. Це вікова дискримінація при працевлаштуванні.

"Багато компаній не розглядають кандидатів категорії 40+. А це люди з досвідом, які вміють і хочуть працювати, але не мають можливості", - пояснив він.

За його словами, залучення трудових іммігрантів доволі складно влаштувати. Цей процес потребує створення системи інтеграції працівників. Він зазначив, що, як мінімум, у неї має входити організація житла, а як максимум - мовні курси. Також Мовчан підкреслив, що така імміграція посилить тиск на внутрішні ринки.

За його словами, запровадження економічного бронювання має призупинити зростання дефіциту робочої сили. Він повідомив, що наразі в уряді розглядають кілька моделей такого бронювання. Окрім цього, Україна продовжує докладати зусиль до повернення українських біженців із закордону.

Наприкінці він додав, що заради того, щоб об’єднати сили для стабілізації ситуації та реалізації проєктів задля економічного відновлення України, необхідно надалі проводити обговорення проблем із представниками уряду та держави.

Однак, на думку генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, економічне бронювання не зможе вирішити проблему дефіциту кадрів. Чому - читайте у статті РБК-Україна.

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