Дефицит кадров. Как е-бронирование и "карта спроса" смогут повлиять на ситуацию

Нехватка рабочих кадров является проблемой, которая будет сопровождать бизнес в ближайшее десятилетие. Согласно результатам исследования Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит может составить 8,6 миллиона человек.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины .

Он отметил, что над решением проблемы работают и представители власти, и бизнеса.

По его словам, в Украине существует проблема, когда внутренне перемещенные лица не могут найти работу по своей специализации в новом месте. Однако в соседних областях есть дефицит кадров.

"Создание "карты спроса", которая покажет рынок труда в масштабах страны с учетом региональных особенностей, может частично разрешить ситуацию", – рассказал он.

Молчан назвал еще одну проблему на рынке труда. Это возрастная дискриминация при трудоустройстве.

"Многие компании не рассматривают кандидатов категории 40+. А это люди с опытом, которые умеют и хотят работать, но не имеют возможности", - пояснил он.

По его словам, привлечение трудовых иммигрантов достаточно сложно устроить. Этот процесс требует создания системы интеграции работников. Он отметил, что как минимум в нее должна входить организация жилья, а как максимум – языковые курсы. Также Мовчан подчеркнул, что подобная иммиграция усилит давление на внутренние рынки.

По его словам, введение экономического бронирования должно приостановить рост дефицита рабочей силы. Он сообщил, что в настоящее время в правительстве рассматривают несколько моделей такого бронирования. Кроме этого, Украина продолжает прилагать усилия к возвращению украинских беженцев из-за границы.

В конце он добавил, что для того, чтобы объединить силы для стабилизации ситуации и реализации проектов для экономического восстановления Украины, необходимо в дальнейшем проводить обсуждение проблем с представителями правительства и государства.