Економічне бронювання не розв’яже проблему з дефіцитом кадрів, яка вже існує в Україні, - Риженков

Дефіцит кадрів це головний виклик для промислових підприємств України, адже зараз вони стикнулись із ситуацією, коли не можуть збільшити виробництво через нестачу працівників.

"Від початку війни було мобілізовано 9000 наших співробітників, це 16% персоналу. Чому? Бо мобілізувати чоловіків на великому прозорому підприємстві набагато простіше. Тому треба думати, як саме для прозорих компаній розвʼязувати цю проблему. У нас, як у стратегічного підприємства, є бронь на 50% співробітників. Але вона не виправила ситуацію", - каже Риженков.

Він пояснив, що підготовка спеціаліста зазвичай займає 2-3 роки, тому компанія просто не встигає підготувати нові кадри. Натомість, економічне бронювання, яке пропонують чиновники, не вирішить проблему з дефіцитом кадрів, а лише розділить суспільство.

"Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство. Крім того, у нас багато працівників, які заробляють від 15 до 30 тисяч грн. Вони вже не підпадають під економічну бронь, але є дуже важливими для нас. Тому саме по собі економічне бронювання проблему не розв’яже: має бути комплекс рішень, який дасть змогу економіці функціонувати й водночас залучати достатньо людей в армію", - переконаний Риженков.

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що в Офісі президента відмовилися від ідеї "економічного бронювання", яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами. Такий підхід викликав хвилю критики серед військових, експертів і населення. Але пізніше окремі чиновники все ж повернулися до цієї ідеї.

Натомість економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки через вилучення у підприємств кваліфікованих та досвідчених співробітників, на підготовку яких потрібно чимало часу та ресурсів. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.