Дефицит газа в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год, - Кистион

Фото: Владимир Кистион (facebook.com/volodymyr.kistion)

Украина ежегодно уменьшает потребление природного газа на 10%

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что дефицит газа в стране составляет около 10-12 млрд кубометров в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

Как отмечается, ежегодно Украина уменьшает потребление природного газа ориентировочно на 10%. Это происходит за счет энергоэффективности украинских домохозяйств и частично теплой зимы.

"Зависимость украинской экономики от импорта газа остается все еще стабильно высокой - дефицит газа составляет около 10-12 млрд кубометров в год", - говорится в сообщении.

Кистион рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.

"Если правительственная программа по наращиванию собственной добычи газа 20/20 будет выполняться государственной компанией "Укргаздобыча" должным образом, Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа и обеспечивать потребности населения и ТКЭ собственным энергоресурсом", - заявил Кистион.

Сообщается, что "Укргаздобыче", которая владеет 45% (415 мрлд кубометрами из более 924 мрлд кубометров) всех подтвержденных запасов природного газа в Украине, правительство предоставило все возможности работать эффективно.

"Однако сегодня, к сожалению, объемы бурения 2018 года не обеспечивают плановые объемы добычи газа, определенные правительственной программой газодобычи 20/20", - добавил Кистион.

Напомним, 13 ноября во время совещания по развитию газодобычи премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу перед государственной компанией "Укргаздобыча" нарастить добычу топлива до 20 млрд кубометров в год.

Отметим, по оперативным данным, добыча "Укргаздобычи" за январь-октябрь 2018 составляет 12,792 млрд кубометров природного газа.

Кроме того, в "Нафтогазе" заявили, что из-за долгов компания не может предоставить газ 22 теплоснабжающим предприятиям.