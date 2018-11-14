Дефіцит газу в Україні становить близько 10-12 млрд кубометрів на рік, - Кістіон

Фото: Володимир Кістіон (facebook.com/volodymyr.kistion)

Україна щороку зменшує споживання природного газу на 10%

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон заявив, що дефіцит газу в країні становить близько 10-12 млрд кубометрів на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Як зазначається, щороку Україна зменшує споживання природного газу орієнтовно на 10%. Це відбувається за рахунок енергоефективності українських домогосподарств та частково теплої зими.

"Залежність української економіки від імпорту газу залишається все ще стабільно високою - дефіцит газу складає близько 10-12 млрд кубометрів на рік", - йдеться в повідомленні.

Кістіон розраховує, що Україна зможе вже в найближчій перспективі відмовитися від імпортного газу.

"Якщо урядова програма з нарощення власного видобутку газу 20/20 виконуватиметься державною компанією "Укргазвидобування" належним чином, Україна зможе вже в найближчій перспективі відмовитися від імпортного газу і забезпечувати потреби населення та ТКЕ власним енергоресурсом", - заявив Кістіон.

Повідомляється, що "Укргазвидобуванню", яке володіє 45% (415 мрлд кубометрами із понад 924 мрлд кубометрів) всіх підтверджених запасів природного газу в Україні, уряд надав всі можливості працювати ефективно.

"Однак сьогодні, на жаль, обсяги буріння 2018 року не забезпечують планові обсяги видобутку газу, визначені урядовою програмою газовидобутку 20/20", - додав Кістіон.

Нагадаємо, 13 листопада під час наради щодо розвитку газовидобування прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією “Укргазвидобування” наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік.

Зазначимо, за оперативними даними, видобуток "Укргазвидобування" за січень-жовтень 2018 року становить 12,792 млрд кубометрів природного газу.

Крім того, у "Нафтогазі" заявили, що через борги компанія не може надати газ 22 теплопостачальним підприємствам.