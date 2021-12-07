Импорт газа в Украину из Европы упал почти до нуля
В ноябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 млн куб. м. Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 92% или на 143 млн куб. м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператора ГТС Украины".
В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой поставили 11,6 млн куб. м газа благодаря виртуальному реверсу.
Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 21% и составил 578,5 млн куб. об.
Как напомнили в пресс-службе, в ночь на 1 ноября произошла авария на участке Трансбалканского газопровода, в результате чего основные поставки газа в Венгрию обеспечила Украина. Соответственно заказчики увеличили экспорт в Венгрию на 40% - до 314,2 млн куб. об.
Экспорт в Словакию составил 181,4 млн куб. м, в Польшу-76,9 млн куб. м. Экспорт в Молдову в ноябре не происходило.
Напомним, в ноябре 2021 года транзит природного газа украинской газотранспортной системой (ГТС) в страны Европы составил 3,049 млрд куб. м. Это на 414 млн куб. м (на 16%) больше, чем в октябре.