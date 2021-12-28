Дефіцит газу в Україні до кінця опалювального сезону може перевищити 1 млрд кубометрів

Без необхідних обсягів імпорту дефіцит газу в поточному опалювальному сезоні може перевищити 1 млрд кубометрів. Це може призвести до обмежень поставок споживачам.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Без імпорту в Новий рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу ".

"Очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021-2022 років під час пікового похолодання в січні 2022 року - 128 млн куб.м, в лютому - 240 куб. м. прогнозний дефіцит в березні - 1100 млн куб. м. Така ситуація може призвести до обмеження обсягів транспортування природного газу замовникам послуг, а також може негативно відбитися на транзитних зобов'язаннях", - йдеться в листі "Оператора ГТС України" на адресу прем'єр-міністра і міністра енергетики.

Важливо, що розрахунок проводився виходячи з того, що в лютому і березні буде імпорт газу - по 225 млн куб.м і 265 млн куб. м відповідно. Якщо закупівель не буде або їх обсяги виявляться менше, ситуація тільки погіршиться.

В ОГТСУ зазначають, що за підсумками нарад в Міненерго імпорт газу в січні повинен скласти 274 млн кубометрів і 782 млн кубометрів - у першому кварталі. Але "Нафтогаз", як і інші трейдери, поки не забронював потужності на січень, а, отже, не збирається імпортувати газ, йдеться в листі.