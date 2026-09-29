Дефицит финансирования Украины в 2027 году может составить 35 млрд долларов, - Bloomberg

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 35 млрд. долларов в 2027 году. Общий финансовый разрыв к 2029 году может составить 54 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По предварительным оценкам Международного валютного фонда, на следующий год Украине может не хватить от 30 до 35 млрд долларов для покрытия финансовых потребностей.

Как сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом, в 2028 году возможный дефицит составит около 17 млрд долларов. Еще около 2 млрд долларов может потребоваться в 2029 году.

Таким образом, общий финансовый разрыв Украины к 2029 году может составить до 54 млрд. долларов. В то же время эти расчеты предварительные и могут измениться.

Украина ищет дополнительное финансирование

На фоне прогнозируемого дефицита, международные партнеры продолжают обсуждать дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Во вторник, 29 сентября, в Брюсселе состоялась встреча доноров Украины, во время которой обсуждали ускорение переговоров по оказанию дополнительной помощи.

Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет ссуд для Украины на 90 млрд евро, или около 102 млрд долларов. В то же время, ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще 30 млрд евро на этот и последующие годы.

Европейская комиссия и МВФ также призывают правительство Украины реализовывать план реформ. Ожидается, что это поможет Украине получать международную помощь и усилить контроль над использованием предоставленных средств.

Какие варианты рассматривают в ЕС

Страны Евросоюза пока продолжают обсуждать механизмы дополнительного финансирования Украины. Потребность в новых средствах растет на фоне ожиданий, что война будет продолжаться и в следующем году.

Среди возможных источников финансирования снова рассматривают замороженные в Европе активы российского центрального банка. Речь идет примерно о 210 млрд евро.

Другие страны ЕС предлагают привлечь необходимые средства путем выпуска дополнительных совместных облигаций.