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Дефіцит в енергосистемі відсутній, але протипоказані пікові навантаження: що це значить

Фото: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України 19 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На 10 ранку неділі, 19 лютого, дефіцит в енергосистемі України відсутній, але протипоказані пікові навантаження. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра", - додають в "Укренерго".

Де плануються відключення?

Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електроенергії з країн Євросоюзу.

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