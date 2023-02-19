Дефицит в энергосистеме отсутствует, но противопоказаны пиковые нагрузки: что это значит

На 10 утра воскресенья, 19 февраля, дефицит в энергосистеме Украины отсутствует, но противопоказаны пиковые нагрузки. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра на утро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.
"Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продлены уже завтра", - добавляют в "Укрэнерго".
Где планируется отключение?
Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.
Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры об увеличении импорта электроэнергии из стран Евросоюза.
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