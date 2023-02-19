Дефицит в энергосистеме отсутствует, но противопоказаны пиковые нагрузки: что это значит

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

"Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продлены уже завтра", - добавляют в "Укрэнерго".

Где планируется отключение?

Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры об увеличении импорта электроэнергии из стран Евросоюза.