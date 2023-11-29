Дефіцит в енергосистемі: Україна отримує аварійну допомогу від Польщі та Румунії

Україна сьогодні, 29 листопада, була вимушена розпочати імпорт електроенергії з Польщі та Румунії через дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що дефіцит в енергосистемі спостерігався через різке зростання споживання. Це сталося після того, як кілька сотень населених пунктів знову отримали електропостачання.
Кудрицький розповів, що такі випадки зростання споживання після відключень спостерігалися досить часто і торік.
"Тому сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систему. І зараз продовжуємо її залучати від двох сусідніх країн", - наголосив він.
За словами голови правління "Укренерго", заклик до економного електропостачання залишається в силі.
Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, вранці стало відомо про зростання споживання електроенергії.
До українців звернулися із закликом зменшити споживання. Це сталося на тлі складних погодних умов.
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