Дефицит в энергосистеме: Украина получает аварийную помощь от Польши и Румынии

Он напомнил, что дефицит в энергосистеме наблюдался из-за резкого роста потребления. Это произошло после того, как несколько сотен населенных пунктов снова получили электроснабжение.

Кудрицкий рассказал, что такие случаи роста потребления после отключений наблюдались достаточно часто и в прошлом году.

"Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему. И сейчас продолжаем ее привлекать от двух соседних стран", - отметил он.

По словам главы правления "Укрэнерго", призыв к экономному электроснабжению остается в силе.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 ноября, утром стало известно о росте потребления электроэнергии.

К украинцам обратились с призывом уменьшить потребление. Это произошло на фоне сложных погодных условий.