Дефіцит в енергомережі. Галущенко розповів, чи будуть відключення світла

В Україні хоч і є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Жодних відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив він.

Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.

"Тут ключове, що ми маємо забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не має цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується", - підкреслив міністр.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

В Україні вже три дні поспіль зафіксують рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.