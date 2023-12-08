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В Україні рекордно високий рівень споживання е/е. "Укренерго" закликає до економії

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 11:23
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В Україні рекордно високий рівень споживання е/е. "Укренерго" закликає до економії Фото: в Україні максимум споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В енергосистемі вранці 7 грудня був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Добовий максимум споживання був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні зранку Диспетчерський центр "Укренерго" знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду", - йдеться в повідомленні.

Кампанія закликає для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням ощадливо споживати електроенергію.

Виробництво електроенергії

За даними "Укренерго", в енергосистеми зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні.

"На електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", - повідомили компанії.

Аварійна допомога

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі "Укренерго" змушено сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

"Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", - додали в "Укренерго".

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.

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