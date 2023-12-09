ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дефицит в энергосети. Галущенко рассказал, будут ли отключения света

Суббота 09 декабря 2023 20:31
UA EN RU
Дефицит в энергосети. Галущенко рассказал, будут ли отключения света Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине хоть и есть небольшой дефицит в энергосети, однако отключений света пока не будет.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Никаких отключений не происходило. Поэтому действительно, прежде всего, из-за потери генерации, похолодания и роста потребления, мы наблюдали в определенные дни дефицит", - заявил он.

Галущенко добавил, что дефицит не является критическим, и составляет около 1% потребления.

"Здесь ключевое, что мы должны обеспечить людей светом. И в принципе, людей не должно интересовать, как мы решаем дефицит. Основное надо понимать, что отключений не было и не планируется", - подчеркнул министр.

Ситуация со светом в Украине

Сейчас ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

В Украине уже три дня зафиксируют рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман Галущенко Война России против Украины
NEWS
Незаконно и ничтожно. МИД прокомментировал планы России провести выборы президента в оккупации
Незаконно и ничтожно. МИД прокомментировал планы России провести выборы президента в оккупации
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО