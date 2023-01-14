Дефіцит електроенергії в системі є суттєвим: "Укренерго" про наслідки атаки РФ

Після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим. Складна ситуація фіксується у Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції "Укренерго". Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена", - йдеться у повідомленні.

Кудрицький зазначив, що дефіцит в системі суттєвий. Складна ситуація у Харківській та Львівській областях. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади та триває ліквідація наслідків атаки.

"Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше. Скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети - занурити всю країну у холод та темряву. Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів. Ми встоїмо і переможемо", - додав Кудрицький.