Дефицит электроэнергии в системе существенен: "Укрэнерго" о последствиях атаки РФ

После ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный. Сложная ситуация фиксируется в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"12 массированная ракетная атака по энергосистеме Украины. Целью российских террористов сегодня были электростанции, а также подстанции "Укрэнерго". Благодаря Силам обороны Украины и мерам, принимавшим энергетики во время ударов, управляемость и целостность энергосистемы сохранена", - говорится в сообщении.

Кудрицкий отметил, что дефицит в системе существенный. Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях. Там, а также в других регионах уже работают ремонтные бригады и продолжается ликвидация последствий атаки.

"Мы делаем все необходимое, чтобы восстановить энергопитание как можно быстрее. Скоординированная работа военных и энергетиков не дает возможности врагу достичь главной цели - погрузить всю страну в холод и тьму. Сейчас набирает мощность генерация, и возобновляется энергоснабжение для потребителей. Мы устоим и победим". Кудрицкий.