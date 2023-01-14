В Івано-Франківській області ракета влучила по енергетичному об'єкту
Одна з російських ракет влучила по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. В результаті цього там трапилась пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
За її даними, на місце аварії відразу виїхали відповідні служби. Пожежним вдалось локалізувати загорання. Також відомо, що всі працівники інфраструктури знаходились в укриттях.
"На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - написала Онищук.
Вона також повідомила, що під час атаки силам ППО вдалось збити дві російські ракети.
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.
Також відомо, що українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.