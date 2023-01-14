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В Івано-Франківській області ракета влучила по енергетичному об'єкту

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Івано-Франківськ, Субота 14 січня 2023 18:10
В Івано-Франківській області ракета влучила по енергетичному об'єкту Фото: в Івано-Франківській області ракета влучила по енергетичному об'єкту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Одна з російських ракет влучила по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. В результаті цього там трапилась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

За її даними, на місце аварії відразу виїхали відповідні служби. Пожежним вдалось локалізувати загорання. Також відомо, що всі працівники інфраструктури знаходились в укриттях.

"На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - написала Онищук.

Вона також повідомила, що під час атаки силам ППО вдалось збити дві російські ракети.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.

Також відомо, що українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України.

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Івано-Франківськ ракети
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