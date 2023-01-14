В Івано-Франківській області ракета влучила по енергетичному об'єкту

Одна з російських ракет влучила по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. В результаті цього там трапилась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

За її даними, на місце аварії відразу виїхали відповідні служби. Пожежним вдалось локалізувати загорання. Також відомо, що всі працівники інфраструктури знаходились в укриттях.

"На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - написала Онищук.

Вона також повідомила, що під час атаки силам ППО вдалось збити дві російські ракети.